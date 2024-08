POL-MK: Dieb festgehalten und geschlagen

Balve (ots) - Am Blintroper Weg sind unbekannte Täter am Sonntagnachmittag auf ein Firmengelände eingedrungen. Sie öffneten ein Schiebetor und schlugen mit einem Kantholz das Fenster einer Produktionshalle ein. Durch eine Alarmauslösung wurden die Täter von der weiteren Tatausführung abgehalten und verscheucht, die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

