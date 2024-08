POL-MK: Einbrecher aktiv

Lüdenscheid (ots) - Spuckattacke und Widerstand führen zur Einweisung Eine 21-Jährige aus Halver spuckte eine 17-jährige Lüdenscheiderin an, die an der Parkstraße mit ihrem Hund unterwegs war. Sie schrie die Lüdenscheiderin an und folgte ihr, ein 58 Jahre alter Anwohner wollte einschreiten und stieß dazu. Auch er wurde durch die 21-Jährige angespuckt, die im Anschluss in Richtung eines Hotels davonlief. Die ...

mehr