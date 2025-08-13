Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Traktor biegt ab und verursacht Unfall

Wald-Michelbach (ots)

Die Polizei in Wald-Michelbach ermittelt in einer Unfallsache und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen.

Am Mittwoch (13.08.) gegen 14 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Kortelshütte mit seinem Audi die L535 von Siedelsbrunn in Richtung Wald-Michelbach. Dieser war im Begriff einen vor sich befindlichen Traktor zu überholen, als der unbekannte Traktorfahrer ohne erkennbares Abbiegesignal zum links abbiegen ansetzte. Der Audi Fahrer wich dem Traktor nach links aus und kollidierte mit dem Bordstein. Es entstand Sachschaden an dem Audi in Höhe von rund 2000 Euro. Der unbekannte Traktorfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207-94050 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell