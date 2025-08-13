Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Drei Polizisten verletzt

37-Jähriger verbringt die Nacht im Gewahrsam

Darmstadt (ots)

Ein 37-jähriger Mann hat am Dienstag (12.8.) eine Polizistin und zwei Polizeibeamte verletzt und musste nach seiner Festnahme die Nacht im Gewahrsam verbringen.

Eine Streife des 1. Polizeireviers wurde gegen 16.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gerufen. Der alkoholisierte 37-Jährige hätte laut Zeugenaussagen mit Dosen geworfen und wäre mit einem Passanten aneinandergeraten. Da er auch gegenüber der Streife aggressiv war, sollte er vorläufig festgenommen werden. Hierbei verletzte er einen 24-jährigen Beamten leicht. Auch beim Transport ins Polizeigewahrsam ging er die Polizeikräfte an und leistete Widerstand. Hierbei verletzte er eine 31-jährige Beamtin sowie einen 25-jährigen Polizisten. Alle Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

