PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Platzverweis ignoriert
42-Jähriger verbringt die Nacht im Gewahrsam

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 42 Jahre alter Mann bereits am Dienstagnachmittag (12.8.) von der Bundespolizei einen Platzverweis erhalten hatte, fiel der Mann gegen 19.15 Uhr erneut negativ auf. Am Platz der deutschen Einheit schlug er ohne ersichtlichen Grund einer 68-Jährigen ins Gesicht, wonach ihn eine Streife des 2. Reviers gemeinsam mit der Bundespolizei vorläufig festnahm. Da der 42-Jährige sich weiterhin aggressiv verhielt und augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, verbrachte er zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren