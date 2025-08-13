Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Platzverweis ignoriert

42-Jähriger verbringt die Nacht im Gewahrsam

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 42 Jahre alter Mann bereits am Dienstagnachmittag (12.8.) von der Bundespolizei einen Platzverweis erhalten hatte, fiel der Mann gegen 19.15 Uhr erneut negativ auf. Am Platz der deutschen Einheit schlug er ohne ersichtlichen Grund einer 68-Jährigen ins Gesicht, wonach ihn eine Streife des 2. Reviers gemeinsam mit der Bundespolizei vorläufig festnahm. Da der 42-Jährige sich weiterhin aggressiv verhielt und augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, verbrachte er zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

