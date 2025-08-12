PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Neunkirchen: Motorradkontrollen/Weiterfahrt wegen abgefahrenem Reifen untersagt

POL-DA: Modautal-Neunkirchen: Motorradkontrollen/Weiterfahrt wegen abgefahrenem Reifen untersagt
  • Bild-Infos
  • Download

Modautal (ots)

Am Sonntag (10.08.) fand auf der Landestraße 3399, am Ortseingang von Neunkirchen, eine Motorradkontrolle statt. Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen und des 2. Polizeireviers in Darmstadt überprüften in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr insgesamt 24 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer.

Einer der Biker hatte auf der Mitte der Lauffläche seines Reifens lediglich noch eine Profiltiefe von weniger als 0,6 mm, worauf die Weiterfahrt von der Polizei an Ort und Stelle untersagt wurde. Ansonsten gab es für die Ordnungshüter in neun Fällen nur geringe Mängel bzw. fehlende Dokumente zu beanstanden. Die Eigentümer müssen nun zeitnah die Behebung der Mängel bzw. den Nachweis für das Vorhandensein der fehlenden Dokumente bei der Polizei belegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:59

    POL-DA: Griesheim: Kollision zwischen E-Scooter und Straßenbahn

    Griesheim (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Straßenbahn in der Wilhelm-Leuschner-Straße, Ecke zum Nordring, rief am Dienstag (12.8.), gegen 12.45 Uhr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan. Aktuellen Ermittlungen zufolge missachtete ein 15-jährige Fahrer des E-Scooters eine rote Ampel und übersah hierbei eine fahrende Straßenbahn. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:17

    POL-DA: Pfungstadt: Brand eines Ackerschleppers

    Pfungstadt (ots) - Ein Brand im Breitwieserweg rief am Dienstagvormittag (12.8.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 10.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer auf dem Gelände des Bauhofes informiert und fuhren sofort zu dem Brandort. Dort stellte die Feuerwehr einen Ackerschlepper fest, welcher vollständig brannte. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht und im Anschluss gelöscht. Weshalb es zu ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:09

    POL-DA: Lindenfels: Motorradfahrer stürzt in Kurve/25-Jähriger schwer verletzt

    Lindenfels (ots) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg befuhr am Montagabend (11.08.), gegen 20.50 Uhr, die Bundesstraße 47 von Lindenfels in Richtung Kolmbach. In einer Kurve im Bereich des Parkplatzes "Schöne Aussicht" rutschte er mit dem Hinterrad weg, stürzte und schlitterte anschließend über die Gegenfahrbahn, bevor er gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren