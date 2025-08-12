Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Neunkirchen: Motorradkontrollen/Weiterfahrt wegen abgefahrenem Reifen untersagt

Modautal (ots)

Am Sonntag (10.08.) fand auf der Landestraße 3399, am Ortseingang von Neunkirchen, eine Motorradkontrolle statt. Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen und des 2. Polizeireviers in Darmstadt überprüften in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr insgesamt 24 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer.

Einer der Biker hatte auf der Mitte der Lauffläche seines Reifens lediglich noch eine Profiltiefe von weniger als 0,6 mm, worauf die Weiterfahrt von der Polizei an Ort und Stelle untersagt wurde. Ansonsten gab es für die Ordnungshüter in neun Fällen nur geringe Mängel bzw. fehlende Dokumente zu beanstanden. Die Eigentümer müssen nun zeitnah die Behebung der Mängel bzw. den Nachweis für das Vorhandensein der fehlenden Dokumente bei der Polizei belegen.

