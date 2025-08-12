Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Motorradfahrer stürzt in Kurve/25-Jähriger schwer verletzt

Lindenfels (ots)

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg befuhr am Montagabend (11.08.), gegen 20.50 Uhr, die Bundesstraße 47 von Lindenfels in Richtung Kolmbach. In einer Kurve im Bereich des Parkplatzes "Schöne Aussicht" rutschte er mit dem Hinterrad weg, stürzte und schlitterte anschließend über die Gegenfahrbahn, bevor er gegen die dortige Leitplanke prallte.

Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach erster Schätzung ein Schaden von über 16.000 Euro.

