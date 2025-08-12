Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 16-Jähriger auf gestohlenem Motorroller/Ehemann der Besitzerin ertappt Jugendlichen

Rüsselsheim (ots)

Der Ehemann der Besitzerin eines in der Nacht zum Montag (11.08.) in einer Tiefgarage im Konrad-Adenauer-Ring gestohlenen Motorrollers (wir haben berichtet), erblickte am Montagabend in Königstädten einen Jugendlichen, der mit dem Roller seiner Frau unterwegs war und folgte dem jungen Mann. Der 16-Jährige entledigte sich des Motorrollers anschließend in einem Gebüsch unter der Autobahnbrücke der A 60. Der Ehemann hielt den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. In dem Gebüsch fand sich zudem ein weiterer Motorroller, der bereits am 30. Juli im Dreieichweg gestohlen wurde.

Der 16-Jährige aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu einem weiteren Tatverdächtigen dauern an.

