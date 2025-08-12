PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Unbekannte entwenden grauen Opel
Polizei sucht Zeugen

Erzhausen (ots)

Ins Visier von bislang unbekannten Tätern geriet in der Nacht zum Montag (11.8.) ein grauer Opel in der Ostendstraße. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug gegen 1.30 Uhr dort abgestellt und das Verschwinden einige Stunden später, gegen 8.30 Uhr bemerkt. Wie die Kriminellen das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DI-BV 111 entwenden konnten ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zeugen, denen Montagmorgen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

