POL-DA: Erzhausen: Unbekannte entwenden grauen Opel

Polizei sucht Zeugen

Erzhausen (ots)

Ins Visier von bislang unbekannten Tätern geriet in der Nacht zum Montag (11.8.) ein grauer Opel in der Ostendstraße. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug gegen 1.30 Uhr dort abgestellt und das Verschwinden einige Stunden später, gegen 8.30 Uhr bemerkt. Wie die Kriminellen das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DI-BV 111 entwenden konnten ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zeugen, denen Montagmorgen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

