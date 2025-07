Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann stört Kontrollen und landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend am Guimaraes-Platz eine Person. Ein 61-jähriger Mann störte dabei unentwegt. Als schließlich er einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, wurde der 61-Jährige aggressiv und zeigte den sogenannten "Hitlergruß". Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen und einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Keine halbe Stunde später trafen die Beamten ihn allerdings wieder an und nahmen ihn bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. |elz

