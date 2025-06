POL-MK: "Alle Ihre Konten wurden gehackt!"

Plettenberg (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstagmittag und Sonntag, 2.30 Uhr, in ein Wohnhaus am Drosselweg eingebrochen. Die Haustür wurde aufgehebelt, jedoch offenbar nichts gestohlen. Unbekannte haben am Wochenende verschiedene Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen. An der Straße Osterloh wurde am Sonntag zwischen 0 und 3.30 Uhr aus einem grauen VW Golf eine Tasche samt Portemonnaie und Schlüsseln gestohlen. ...

