Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus und Diebstähle aus Pkw

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstagmittag und Sonntag, 2.30 Uhr, in ein Wohnhaus am Drosselweg eingebrochen. Die Haustür wurde aufgehebelt, jedoch offenbar nichts gestohlen.

Unbekannte haben am Wochenende verschiedene Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen. An der Straße Osterloh wurde am Sonntag zwischen 0 und 3.30 Uhr aus einem grauen VW Golf eine Tasche samt Portemonnaie und Schlüsseln gestohlen.

Zwischen Freitag, 13.45 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, wurde in Plettenberg ein grauer Passat ausgeräumt. Der Ort ist unbekannt, da er an verschiedenen Stellen parkte und die Fahrerin den Diebstahl erst am Sonntag gegen 16 Uhr bemerkte. Erbeutet wurde eine Tasche mit diversen Papieren, Krankenversicherungskarten, einer Vielzahl von Bank- und Kreditkarten, Etui, Funkmaus, Tablet-Stift, diversen Ladekabel, Portemonnaie und Schlüsseln. In der Nacht setzte der Dieb eine der Bankkarten mehrmals für Einkäufe an Zigarettenautomaten ein. Die Polizei veranlasste KUNO-Sperrungen der Bankkarten, die genau das nun verhindern sollen.

Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Auch während kurzer Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen - weder versteckt, noch offen sichtbar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02391/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell