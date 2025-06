Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogen, Fäuste, Festnahmen

Iserlohn (ots)

An der Friedrichstraße kam es Samstagabend zu Streit zwischen einem 41 Jahre alten Mann aus Hamm und einem 27-Jährigen Iserlohner. Es werden sich gegenseitige Pöbeleien vorgeworfen, es folgten Schläge ins Gesicht des Iserlohners. Nun wird wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen beide Parteien ermittelt. Die Polizei sucht daher Zeugen, die das Geschehen gegen 23 Uhr beobachtet haben.

In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter Sammelgegenstände und eine Spielekonsole aus einer Wohnung an der Westfalenstraße entwendet. Ebenso wurde in der Nacht auf Freitag bereits ein Fenster am Südengraben gewaltsam geöffnet. Hier wurde Bargeld aus der Wohnung einer Iserlohnerin entwendet. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein 40 Jahre alter Iserlohner wurde von falschen Bankmitarbeitern am Telefon um einen fast fünfstelligen Eurobetrag gebracht. Die Betrüger wurden in seinem Telefondisplay mit der korrekten Nummer seiner Bank angezeigt und berichteten ihm von verdächtigen Abbuchungen. Er könne das Geld jedoch über seine Online-Banking App zurückbuchen, dafür müsse er mehrere Schritte in der App tätigen. Nachdem er tat, was von ihm verlangt wurde, wurde tatsächlich Geld ab- und nicht zurückgebucht. Der Iserlohner rief die Polizei und ließ sein Konto sperren. Die Kripo warnt vor betrügerischen Anrufen, bei denen geschickte Verbrecher falsche Nummern auf dem Telefon erscheinen lassen.

Die Polizei erhielt Freitagabend einen Hinweis zu einem vermeintlichen Verkauf von Drogen nahe der Peterstraße in Iserlohn. Mit mehreren Streifenwagen wurde gegen 19 Uhr die Örtlichkeit umstellt und mehrere Personen, sowie die Umgebung, durchsucht und abgesucht. Es konnten verschiedene Betäubungsmittel durch die Beamten aufgefunden und sichergestellt werden. Ein 26 und ein 21 Jahre alter Iserlohner wurden vorläufig festgenommen, gegen sie richtet sich der Tatverdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Sie wurden im späteren Verlauf nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise. (lubo)

