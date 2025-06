Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flammen und Sachbeschädigung

Altena (ots)

In der vergangenen Nacht rückten Feuerwehr und Polizei zur Hermann-Voß-Straße aus, da dort zwei Quadratmeter Wiese brannten. Wie sich herausstellte, war Grillgut auf der Wiese am Vorabend entsorgt worden. Das Feuer wurde gelöscht, die Polizei rät zu einem sensiblen Umgang mit Grillgut und anderen Mitteln an den warmen Tagen.

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte das Faltdach eines Cabrios an der Martin-Luther-Straße zerschnitten. Zwischen 2-10.30 Uhr schlugen sie zu, entwendet wurde aus dem Auto nichts. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. (lubo)

