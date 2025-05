Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Kellerräume in Toitenwinkel - hochwertige E-Bikes gestohlen

Rostock (ots)

Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße im Stadtteil Toitenwinkel. Am Sonnabendmittag, 3. Mai 2025, meldeten die Geschädigten den Einbruch bei der Polizei.

Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Kellerbereich und entwendeten u.a. zwei hochwertige E-Bikes, Werkzeug sowie Motorradbekleidung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell