Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach körperliche Auseinandersetzung - Tatverdächtiger vor Ort gestellt

Rostock (ots)

Am Sonnabend, dem 03.05.2025, kam es gegen 20:30 Uhr im Bereich Friedhofsweg in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger und ein 19-jähriger, ebenfalls syrischer Mann vor einem Ladengeschäft zunächst in einen verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei soll der 19-Jährige unter anderem ein Fahrradschloss eingesetzt haben, um auf sein gegenüber einzuwirken.

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die im Zuge des Präsenzkonzepts zur Kriminalitätsbekämpfung am Doberaner Platz im Einsatz waren, wurden auf die Situation aufmerksam und waren innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort.

Der 19-jährige Tatverdächtige versuchte zunächst zu fliehen, konnte jedoch kurz darauf festgestellt werden. Bei der Kontrolle leistete er Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten und musste zu Boden gebracht und fixiert werden.

Gegen den jungen Mann wurde ein mehrtägiger Platzverweis für den Bereich Doberaner Platz und die angrenzenden Straßen ausgesprochen. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft weiterführende Maßnahmen.

Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell