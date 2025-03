LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots) - Eine 56-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr gestern Nachmittag die Ichtershäuser Straße in Richtung Bierweg. Dabei musste die Frau verkehrsbedingt halten, was eine 16-jährige Fahrerin einer Aprilia offenbar zu spät bemerkte. Die 16-Jährige fuhr auf den Pkw auf und kam infolgedessen zu Fall. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

