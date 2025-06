Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit und Steinwurf

Halver / Schalksmühle (ots)

Halver

Sonntag um 3 Uhr am Morgen gab es Streit am Jugendheimplatz. Ein 23 Jahre alter Halveraner, der im Beisein zweier 20-Jähriger Damen aus Halver und Lüdenscheid unterwegs war, geriet in eine verbale Auseinandersetzung mit drei Männern. Sie schlugen den Halveraner mehrfach, auch die 20-Jährige aus Halver bekam einen Schlag zu spüren. Sie begaben sich in ein Krankenhaus, nun ermittelt die Polizei wegen der Körperverletzung und zuvor ausgestoßenen Beleidigungen. Die Männer wurden als Niederländer beschrieben, womöglich seien sie auf der Kirmes gewesen. Die Polizei bittet Zeugen nun um Hinweise. Ebenso werden Zeugen zu Körperverletzungsdelikten an der Frankfurter Straße gesucht. Hier wurde der Polizei ebenfalls um 3 Uhr am Sonntag von Streitigkeiten zwischen Männern zwischen 20-30 Jahren berichtet. Eine 19 Jahre alte Unbeteiligte befand sich neben der Gruppe und wurde so von einem Tritt getroffen. Hinweise zu den Streitigkeiten nimmt die Polizei in Halver entgegen. (lubo)

Schalksmühle

Unbekannte haben sich zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen mit einem Steinwurf durchs Fenster Zutritt zu Lagerräumen an der Schulstraße verschafft. Sie gelangten in den Besitz von Kleingeld, die Kripo ermittelt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell