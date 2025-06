POL-MK: Randaliererin

Hemer (ots) - Unbekannte haben Am Sinnerauwer das Navi aus einer Mercedes C-Klasse entwendet. In der Nacht auf Samstag schlugen sie die Fahrzeugscheibe ein und demontierten das Innenleben des Daimlers, nun sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht auf Freitag wurden zudem die Pedelecs eines Paares an der Oesestraße entwendet. Sie waren in einer Gartenhütte eingeschlossen, dennoch schlugen die Unbekannten zu. Auch an der Hauptstraße fehlt ein E-Bike: zwischen Mittwochabend ...

