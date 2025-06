Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen - Kiosk beschädigt - Geldbörse gestohlen

Menden (ots)

Am Montagmorgen zwischen 1 und 2.30 Uhr wurde am Grüner Weg ein E-Scooter gestohlen. Es handelt sich um Jinhua Jayor mit dem Kennzeichen 771 NCM.

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Sonntag oder im Laufe des Sonntags einen Kiosk an der Hauptstraße. Eine Markise und drei Jalousien wurden beschädigt bzw. mit Graffiti beschmiert. Zwischen Mittwochmorgen und Freitagmittag wurde ein Haus am Westwall mit einem großen Schriftzug versehen.

Eine 39-jährige Frau wurde am Freitagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter Am Papenbusch bestohlen. Während sie gegen 10.30 Uhr ihre Ware an einer SB-Kasse einpackte, legte sie ihre Geldbörse neben sich und bezahlte mit ihrer Bankkarte. Zu Hause stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie weg war. Sie fuhr erneut zum Discounter; doch dort wurde nichts abgegeben. (cris)

