Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pfungstadt (ots)

Am Montag dem 11.08.2025 gegen 16:55 Uhr kam es auf der L3097 zwischen Darmstadt und Pfungstadt-Eschollbrücken in Höhe der Autobahnüberführung der A67 zu einem Verkehrsunfall.

Eine 62-jährige Autofahrerin aus Darmstadt fuhr aus Richtung Darmstadt in Fahrtrichtung Pfungstadt und überholte hierbei in Höhe einer Kuppe einen 57-jährigen Darmstädterin mit ihrem Auto. Hierbei bemerkte diese zu spät das entgegenkommende Auto einer 67-jährigen Autofahrerin aus Darmstadt und konnte einen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern. In der Folge kollidierte das Auto des 57-jährigen Autofahrers ebenfalls mit dem Auto der 62-jährigen Autofahrerin, da auch dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Alle Autos standen auf beiden Fahrbahnen verkeilt, sodass die Strecke für 2 Stunden gesperrt werden musste.

Im Auto der 67-jährigen Autofahrerin befand sich ein 71-jähriger Beifahrer aus dem Brombachtal (Odenwald), welcher sich beim Verkehrsunfall leicht verletzte.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Berichterstatter: Bliefert, PHK (PSt. Pfungstadt) Sachbearbeiterin: Schmich, POK'in (PSt. Pfungstadt)

