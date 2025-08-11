PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Diebe entwenden Kupferrohre/Wer kann Hinweise geben?

Lorsch (ots)

Bisher noch unbekannte Diebe haben Kupferrohre von einem Firmengelände im Visier gehabt. Am Sonntagabend (10.08.), in der Zeit zwischen 22.55 und 23.15 Uhr, stahlen sie die Gegenstände von dem Gelände in der Industriestraße. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:09

    POL-DA: Rüsselsheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

    Rüsselsheim (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Montag (11.08.), gegen 3.50 Uhr, in einer Tiefgarage im Konrad-Adenauer-Ring in Königstädten einen dort abgestellten braunen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Nova Motors mit dem Versicherungskennzeichen 470 CFU. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 zu ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:02

    POL-DA: Groß-Gerau: Wertstofftonnen und Müllsäcke brennen in Wallerstädten

    Groß-Gerau (ots) - Am frühen Montagmorgen (11.08.), gerieten ab 6.30 Uhr in wenigen Minuten Abstand im Kreuzweg, im Hanfgraben und in der Bachgasse insgesamt drei Wertstofftonnen sowie mehrere gelbe Säcke in Brand. Zudem wurde ein Hoftor aufgrund der Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Brände jeweils rasch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren