Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Diebe entwenden Kupferrohre/Wer kann Hinweise geben?

Lorsch (ots)

Bisher noch unbekannte Diebe haben Kupferrohre von einem Firmengelände im Visier gehabt. Am Sonntagabend (10.08.), in der Zeit zwischen 22.55 und 23.15 Uhr, stahlen sie die Gegenstände von dem Gelände in der Industriestraße. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell