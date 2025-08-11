PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Drei Zigarettenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Am Samstag (09.08.) sowie in der Nacht zum Montag (11.08.) gerieten drei Zigarettenautomaten in das Visier Krimineller. Am Samstag in der Zeit zwischen 2.00 und 2.30 Uhr machten sich Kriminelle an einem Automaten in der Neurodstraße in Fehlheim zu schaffen. Im Anschluss erbeuteten sie Geld und suchten das Weite.

In der Darmstädter Straße in Auerbach wurde ein Zigarettenautomat am gleichen Tag gegen 5.30 Uhr von bislang Unbekannten sogar komplett entwendet. Zudem wurde in der Nacht zum Montag in der Kriemhildstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Was hierbei genau erbeutet wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ob die drei Fälle in Zusammenhang zueinander stehen und wie hoch die Schäden insgesamt sind, muss noch ermittelt werden.

Die Beamtinnen und Beamten in Bensheim (Kommissariat 41) können unter der Telefonnummer 06251/8468-0 erreicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
