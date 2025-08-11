Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Riedstadt: Polizei überwacht im Rahmen der "Speedweek" das Tempo

Groß-Gerau/Riedstadt (ots)

Anlässlich der Aktionswoche "Speedweek" führten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Samstagnachmittag und am Samstagabend (09.08.) Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 3094, zwischen Groß-Gerau und Wallerstädten sowie auf der Kreisstraße 156, zwischen Erfelden und Leeheim, durch.

Auf der L 3094 waren hierbei unter anderem zwei Wagenlenker mit 109 km/h anstatt der maximal zulässigen 70 Stundenkilometer unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter auf der K 156 passierte mit 92 km/h die Kontrollstelle. Auch dort gilt allerdings 70 km/h. In allen Fällen drohen nun Verwarn- bzw. Bußgelder. Positiv: Niemand hat ein Fahrverbot zu befürchten.

