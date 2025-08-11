PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: "Speedweek" - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kelsterbach (ots)

Anlässlich der Aktionswoche "Speedweek" führten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Samstag und Sonntag (09./10.08.) Geschwindigkeitsmessungen in der Frankfurter Straße und in der Mörfelder Straße durch.

Insgesamt waren bei den drei Messungen 24 Fahrerinnen und Fahrer zu flott. 13 Fahrzeuginsassen verstießen zudem gegen die Gurtpflicht. Ein junger Autofahrer aus Rüsselsheim hatte in der Mörfelder Straße 76 km/h auf dem Tacho. Maximal erlaubt wären 50 Stundenkilometer gewesen. Alle Ertappten erwarten nun Verwarn- bzw. Bußgelder.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

