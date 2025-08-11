Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: "Speedweek" - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kelsterbach (ots)

Anlässlich der Aktionswoche "Speedweek" führten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Samstag und Sonntag (09./10.08.) Geschwindigkeitsmessungen in der Frankfurter Straße und in der Mörfelder Straße durch.

Insgesamt waren bei den drei Messungen 24 Fahrerinnen und Fahrer zu flott. 13 Fahrzeuginsassen verstießen zudem gegen die Gurtpflicht. Ein junger Autofahrer aus Rüsselsheim hatte in der Mörfelder Straße 76 km/h auf dem Tacho. Maximal erlaubt wären 50 Stundenkilometer gewesen. Alle Ertappten erwarten nun Verwarn- bzw. Bußgelder.

