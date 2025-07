POL-PPRP: Kennzeichendiebstahl in der Erich-Reimann-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (16.07.2025), gegen 15:45 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Autofahrer einem 35-jährigen Autofahrer in der Kopernikusstraße auf. Der 35-Jährige wollte in die Schwedlerstraße abbiegen, als der 51-Jährige dies zu spät bemerkte und ihm auffuhr. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.800 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: 0621 963-20022 ...

