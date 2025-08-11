Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: "Speedweek" - Polizei überwacht Geschwindigkeit

Breuberg (ots)

Im Rahmen der Aktionswoche "Speedweek" führten Beamte der Polizeistation Höchst am Sonntagnachmittag (10.08.), von 16.30 bis 17.40 Uhr, in der Höchster Straße (Kreisstraße 212) Geschwindigkeitsmessungen durch. Dort gilt 50 km/h.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der Kontrolle acht Geschwindigkeitsverstöße sowie ein Verstoß gegen die Gurtpflicht. Die ertappten Fahrerinnen und Fahrer erwarten Verwarngelder sowie in vier Fällen Bußgelder und jeweils ein Punkt in Flensburg.

