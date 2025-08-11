Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 32-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Sonntag (10.08.) "Am Wambolterhof", im Bereich eines Cafes, um kurz nach 3.00 Uhr von mehreren Unbekannten im Alter von vermutlich zwischen 16 und 20 Jahren geschlagen, am Boden liegend getreten und seines Rucksacks samt Bargeld bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Flüchtigen sollen weiße Hosen getragen haben. Der Überfallene zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 35) hat die Ermittlungen wegen Raubes und Bedrohung aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

