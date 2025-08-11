PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Berauscht am Steuer/43-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Gernsheim (ots)

Einen 43 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Gernsheim in der Nacht zum Montag (11.08.), gegen 1.00 Uhr, im Buchenweg. Der 43-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, weil sich bei ihm deutliche Anzeichen von vorherigem Konsum von Betäubungsmitteln zeigten. Ihm Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 43-Jährige anschließend erheblichen Widerstand. Er schlug, trat und biss die eingesetzten Ordnungshüter und verletzte hierbei drei von ihnen leicht. Alle konnten anschließend aber ihren Dienst fortsetzen. Der renitente Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Er wird sich nun in Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands auf bzw. gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens unter Drogeneinfluss zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

