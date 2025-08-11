Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/Groß-Zimmern: Polizei stoppt 26-Jährigen mit 2,09 Promille am Steuer

Dieburg/Groß-Zimmern (ots)

Eine zivile Streife des Polizeipräsidium Südhessen nahm am Sonntagmorgen (10.8.) einen 26-jährigen Autofahrer fest.

Gegen 3 Uhr fiel den Beamten in der Rheingaustraße ein rotes Auto auf, nachdem dieses mehrmals hupend durch einen Kreisel fuhr. Auf die darauffolgenden Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und er flüchtete mit dem Auto Richtung Groß-Zimmern. In einem Feldweg kurz vor Groß-Zimmern versuchte der Autofahrer noch zu Fuß zu flüchten, jedoch waren die Beamten schneller und nahmen den 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Im Rahmen der eingeleiteten Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Zudem soll er nicht im Besitz eines Führerscheins sein und Betäubungsmittel konsumiert haben. Für den Tatverdächtigen ging die Reise im Anschluss auf die Polizeiwache, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Der 26-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

