PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/Groß-Zimmern: Polizei stoppt 26-Jährigen mit 2,09 Promille am Steuer

Dieburg/Groß-Zimmern (ots)

Eine zivile Streife des Polizeipräsidium Südhessen nahm am Sonntagmorgen (10.8.) einen 26-jährigen Autofahrer fest.

Gegen 3 Uhr fiel den Beamten in der Rheingaustraße ein rotes Auto auf, nachdem dieses mehrmals hupend durch einen Kreisel fuhr. Auf die darauffolgenden Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und er flüchtete mit dem Auto Richtung Groß-Zimmern. In einem Feldweg kurz vor Groß-Zimmern versuchte der Autofahrer noch zu Fuß zu flüchten, jedoch waren die Beamten schneller und nahmen den 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Im Rahmen der eingeleiteten Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Zudem soll er nicht im Besitz eines Führerscheins sein und Betäubungsmittel konsumiert haben. Für den Tatverdächtigen ging die Reise im Anschluss auf die Polizeiwache, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Der 26-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:31

    POL-DA: Bensheim: Schmuck und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro durch Schockanruf erbeutet

    Bensheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter wendete die Masche des Schockanrufs bei einer Seniorin aus Auerbach an und erbeutete dadurch Schmuck und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Am Donnerstagnachmittag (07.08.) rief der Betrüger die Seniorin an und forderte eine Kaution für deren Tochter, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:15

    POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe bestehlen Seniorin / Wer kann Hinweise geben?

    Pfungstadt (ots) - Am Freitag (8.8.), gegen 11.30 Uhr, haben zwei Trickdiebe die Geldbörse einer 88-jährigen Seniorin erbeutet. Die Kriminellen gaben sich als angebliche Interessenten für eine Wohnung in einem Seniorenheim im Kirchweg aus und gelangten so in die Wohnung der Seniorin. Im Anschluss schafften sie es in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse an sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren