Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Am Freitag (8.8.), gegen 11.30 Uhr, haben zwei Trickdiebe die Geldbörse einer 88-jährigen Seniorin erbeutet.

Die Kriminellen gaben sich als angebliche Interessenten für eine Wohnung in einem Seniorenheim im Kirchweg aus und gelangten so in die Wohnung der Seniorin. Im Anschluss schafften sie es in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse an sich zu nehmen und flüchteten danach in unbekannte Richtung. In der Geldbörse befand sich unter anderem Bargeld.

Der Mann sowie die Frau sollen circa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Beide sollen eine Jeans getragen haben. Zudem soll der Mann mit einem Hemd und die Frau mit einer hellen, gemusterten Bluse bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

