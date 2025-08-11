POL-DA: Bensheim: Insgesamt mehr als ein halbes Kilo Marihuana und Haschisch beschlagnahmt/Zwei Jugendliche vorläufig festgenommen
Bensheim (ots)
Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis müssen sich zwei 15- und 16-jährige Jugendliche nach ihrer vorläufigen Festnahme und anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in der Nacht zum Montag (11.08.) nun strafrechtlich verantworten.
Eine Polizeistreife kontrollierte die beiden jungen Männer gegen 0.50 Uhr in der Darmstädter Straße in Auerbach. Die Ordnungshüter fanden bei ihnen insgesamt rund 30 Gramm Haschisch und Marihuana sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Cannabis hinwiesen. Bei anschließenden Durchsuchungen an ihren Wohnanschriften stellten die Beamten dann noch weitere über 600 Gramm Haschisch und Marihuana sowie Verpackungsmaterial sicher.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell