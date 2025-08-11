Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Insgesamt mehr als ein halbes Kilo Marihuana und Haschisch beschlagnahmt/Zwei Jugendliche vorläufig festgenommen

Bild-Infos

Download

Bensheim (ots)

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis müssen sich zwei 15- und 16-jährige Jugendliche nach ihrer vorläufigen Festnahme und anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in der Nacht zum Montag (11.08.) nun strafrechtlich verantworten.

Eine Polizeistreife kontrollierte die beiden jungen Männer gegen 0.50 Uhr in der Darmstädter Straße in Auerbach. Die Ordnungshüter fanden bei ihnen insgesamt rund 30 Gramm Haschisch und Marihuana sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Cannabis hinwiesen. Bei anschließenden Durchsuchungen an ihren Wohnanschriften stellten die Beamten dann noch weitere über 600 Gramm Haschisch und Marihuana sowie Verpackungsmaterial sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell