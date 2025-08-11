Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist an Badesee vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagmittag (9.8.) wird sich ein 83 Jahre alter Mann strafrechtlich verantworten müssen. Der Senior steht im Verdacht, sich gegen 14 Uhr, an einem Badesee entblößt und sich hierbei einer 24 Jahre alten Frau, in schamverletzender Weise gezeigt zu haben.

Die Polizei wurde alarmiert, woraufhin die Ordnungshüter den Tatverdächtigen kurz darauf am See festnahmen. Er kam mit zur Wache, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste, bevor er den Heimweg antreten durfte.

