Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht vom Samstag, 09.08.2025 auf Sonntag, 10.08.2025 gegen 00:06 Uhr ereignete sich an der Rheinstraße Ecke Feldbergstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrer eines VW-Golf und zwei Verkehrsteilnehmern, welche zusammen auf einem Fahrrad unterwegs gewesen sind.

Nachdem die Fahrer des Fahrrads von dem Pkw erfasst wurden, flüchteten diese zu Fuß vom Unfallort in Richtung Bismarckstraße. Durch den Zusammenstoß erlitten die Fahrradfahrer möglicherweise schwerwiegendere Verletzungen.

Bei den Fahrradfahrern handelte es sich um eine männliche und eine weibliche Person.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu den geflüchteten Fahrradfahrern nimmt das 2. Polizeirevier unter 06151 969-41210 entgegen.

Berichterstatter: PK Lenk

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell