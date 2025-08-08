Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Bedroht und mit Leine Attackiert

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Donnerstagabend (7.8.) gegen 21.45 Uhr hatte es ein bislang unbekannter Täter auf einen 30-jährigen Jogger auf einem asphaltierten Feldweg in der Schwarztannenstraße, nahe der Bushaltestelle "Schuldorf", abgesehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchte der Unbekannte, der mit einem grauen Langhaarcollie unterwegs war, aus bislang unerklärlichen Gründen die Konfrontation mit dem 30-Jährigen und bedrohte ihn. Im Anschluss versuchte er ihn, unter anderem mit seiner mitgeführten Leine, zu verletzen. Der 30-Jährige schaffte es vor dem aggressiven Mann zu flüchten und alarmierte die Polizei. Eine hinzugezogene Streife konnte den Unbekannten vor Ort nicht mehr feststellen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Bedrohung.

Der Täter soll circa 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schlanker, athletischer Statur gewesen sein. Er soll graue, leicht gelockte kurze Haare getragen haben.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des unbekannten Mannes, werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 42 unter der Rufnummer 0615 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell