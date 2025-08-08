PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Gerau (ots)

Unbekannte Täter hatten es in der Zeit zwischen Dienstagmorgen (05.08.), 8.00 Uhr und Donnerstagnachmittag (07.08.), 14.45 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Tielter Straße abgesehen. Mit Gewalt flexten und bohrten sie den Automaten auf und entwendeten anschließend Zigarettenpackungen und Geld aus dem Gerät.

Die Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06152/1750 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

