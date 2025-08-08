Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Seniorin übergibt Schmuck und Geld nach Schockanruf/Polizei warnt wiederholt

Bensheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.08.), gegen 16.30 Uhr, wurde erneut eine Seniorin Opfer einer altbekannten perfiden Betrugsmasche. Die bislang unbekannten Täter meldeten sich zunächst telefonisch bei der älteren Dame aus Bensheim und behaupteten, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie gaben weiter an, dass ihre Tochter nun eine Kaution beim Gericht hinterlegen müsse, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Aus Angst um ihre Tochter übergab die Seniorin im Bereich der Herderstraße anschließend Schmuck und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine bislang unbekannte Abholerin. Die Kriminelle war 20 bis 30 Jahre alt, schlank und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie trug ein buntes Oberteil, Sommerhose und führte eine große Tasche und eine Bauchtasche mit sich. Nach Angaben der Seniorin hatte die Abholerin ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE 40) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

