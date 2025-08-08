POL-DA: Erzhausen: Einbrecher erbeuten Bargeld und Uhr
Wer hat etwas gesehen?
Erzhausen (ots)
Am Donnerstag (7.8.), zwischen 15.30 und 17.30 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Straße "Dreieichring" in den Fokus. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Innere. Innerhalb des Hauses durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und eine Uhr. Anschließend flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
