POL-DVS: A 5 Gemarkung Zwingenberg, Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person.

Zwingenberg (ots)

Am Donnerstag den 07.08.2025 gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Bensheim ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 59-jähriger aus dem Kreis Bergstraße kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mehrfach mit den Schutzplanken. Das Fzg. stieß dabei mit einem anderen Pkw zusammen, dieser kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und blieb außerhalb der Fahrbahn stehen. Der 59-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Vor Ort waren mehrere Rettungskräfte aus dem Kreis Bergstraße, sowie ein Rettungshubschrauber. Zur Unfallaufnahme waren 3 Streifenwagen der Autobahnpolizei Südhessen vor Ort. Ein Sachverständiger wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, hinzugezogen. Die Autobahn war für ca. 5 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Berichterstatter: Doerenbecher, PHK
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

