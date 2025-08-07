Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Ramstadt: Aktionswoche "Speedweek" - Geschwindigkeitsmessungen vor Diakonie

Nieder-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch (6.8.) führten Kräfte der Polizeistation Ober-Ramstadt im Rahmen der Aktionswoche "Speedweek" eine Geschwindigkeitskontrolle in der Dornwegshöhstraße, auf Höhe der dortigen Diakonie, durch. In circa einer Stunde, von 19 bis 20 Uhr, wurden hierbei rund 25 Fahrzeuge gemessen. An der Örtlichkeit liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h. Vier Fahrerinnen und Fahrer hatten mehr als das maximal erlaubte Tempolimit auf dem Tacho.

Die Geschwindigkeitskontrollen werden über den Zeitraum der Aktionswoche und selbstverständlich darüber hinaus an verschiedenen Örtlichkeiten fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell