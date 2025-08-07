PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Ramstadt: Aktionswoche "Speedweek" - Geschwindigkeitsmessungen vor Diakonie

Nieder-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch (6.8.) führten Kräfte der Polizeistation Ober-Ramstadt im Rahmen der Aktionswoche "Speedweek" eine Geschwindigkeitskontrolle in der Dornwegshöhstraße, auf Höhe der dortigen Diakonie, durch. In circa einer Stunde, von 19 bis 20 Uhr, wurden hierbei rund 25 Fahrzeuge gemessen. An der Örtlichkeit liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h. Vier Fahrerinnen und Fahrer hatten mehr als das maximal erlaubte Tempolimit auf dem Tacho.

Die Geschwindigkeitskontrollen werden über den Zeitraum der Aktionswoche und selbstverständlich darüber hinaus an verschiedenen Örtlichkeiten fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

