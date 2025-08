POL-HP: Heppenheim: Verkehrsunfallflucht in der Straße der Heimkehrer - Zeugen gesucht:

Darmstadt (ots) - Ein 38 Jahre alter Mann steht im Verdacht sich am Dienstagabend (5.8.) gegen 23 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Selbstbedienungsladen in der Peter-Grünberg-Straße verschafft zu haben. Im Verkaufsraum angekommen soll er mehrere Lebensmittelprodukte aus den Regalen genommen und in mitgeführte Taschen gepackt haben. Dies konnte durch einen aufmerksamen ...

