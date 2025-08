Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Polizei stellt Messer und Kokain sicher

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte des 1. Polizeireviers gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei am Dienstag (5.8.), in der Zeit von 13 bis 21.00 Uhr, Bereiche in der Innenstadt sowie im Herrngarten. Insgesamt kontrollierten sie rund 100 Personen.

Gegen 15 Uhr stellten die Einsatzkräfte am Luisenplatz drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren fest, die im Verdacht stehen sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen und auf die Wache mitgenommen. Dort mussten sie unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen.

Gegen 17 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamte mehrere Personen im Bereich des Herrngartens. Hierbei konnten sie einen 50-jährigen Mann feststellen, welcher trotz eines auferlegten Waffenverbots ein Einhandmesser mit sich führte. Zudem machte er unglaubwürdige Angaben zu einem Fahrzeugschlüssel, den er ebenfalls bei sich trug. Das Messer sowie der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts der Unterschlagung wurden eingeleitet.

Im Rahmen der Kontrolle im Herrngarten fanden die Kräfte eine Tüte mit weißem Pulver. Bei dem Inhalt handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um rund 10 Gramm Kokain. Die Tüte konnte keiner Person zugeordnet werden und wurde sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

