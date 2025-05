Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Autoscheiben eingeschlagen - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (08.05.2025) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, der die Scheiben von drei geparkten Autos eingeschlagen haben soll. Eine Passantin beobachtete den Tatverdächtigen gegen 15.00 Uhr, wie er im Baumwiesenweg die Scheibe eines Mercedes E 220 einschlug. Dann soll der 46-Jährige in den Kirschblütenweg gegangen sein und die Scheibe eines VW Polo zerstört haben, bevor er in der Straße In der Schranne die Scheibe eines Mercedes A 200 ebenfalls eingeschlagen haben soll. Bei allen drei Taten hat er mutmaßlich einen Stein benutzt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 3.000 Euro. Der wohnsitzlose Tatverdächtige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (09.05.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den 46-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell