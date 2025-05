POL-S: Geschnitten und ausgebremst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hemminger Straße/Motorstraße haben sich am Sonntagmorgen (11.05.2025) ein 47 Jahre alter Audi-Fahrer und eine 16-jährige Mitfahrerin in einem Ford Transit leichte Verletzungen zugezogen. Ein 45 Jahre alter Mann war gegen 08.25 Uhr mit seinem Ford Transit in der Motorstraße Richtung Kranstraße unterwegs. An der Hemminger Straße missachtete er den ...

