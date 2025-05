POL-S: Mutmaßlich Vorfahrt nicht beachtet - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (09.05.2025-11.05.2025) in Wohnungen an der Belaustraße und an der Paul-Lincke-Straße eingebrochen. An der Belaustraße hebelten die Täter zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Sonntag, 22.00 Uhr an zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnungen. Bei einer weiteren Wohnung dieses Mehrfamilienhauses ...

