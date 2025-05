Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend (11.05.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Engelbergstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 30 Jahre alter Mann war mit seinem Hyundai in der Engelbergstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummer 5 nach links in eine Tankstelle abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs bildete sich hinter dem Hyundai eine Fahrzeugschlange. Der 44-Jährige fuhr mit seiner Harley-Davidson links an der Schlange vorbei und stieß mit dem Hyundai zusammen, der in diesem Moment abbog. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell