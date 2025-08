Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbruch in Tankstelle

Festnahme eines 35-Jährigen

Roßdorf (ots)

Nach einem Einbruch, der sich in der Nacht zum Mittwoch (6.8.), gegen 3.30 Uhr, in der Darmstädter Straße ereignete, konnte ein 35-Jähriger vorläufig festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich drei Täter gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum einer Tankstelle verschafft und anschließend unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld sowie Zigaretten entwendet haben. Nach der Tat suchten zwei der drei Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Der andere Tatverdächtige flüchtete in einen nahegelegenen Waldbereich. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, konnte ein 35-jähriger Mann im Wald gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach der Festnahme fanden die Beamten bei dem Mann noch Diebesgut aus der Tankstelle, was den Verdacht gegen ihn erhärtete. Er wurde zunächst für die weiteren Maßnahmen ins Gewahrsam des Polizeipräsidiums gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird der 35-Jährige noch am Mittwochnachmittag dem Haftrichter des Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die drei Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zu den weiteren bislang unbekannten Tätern dauern an.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Komplizen des 35-Jährigen, nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell