Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Selbstbedienungsladen

Festnahme eines 38-Jährigen

Darmstadt (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann steht im Verdacht sich am Dienstagabend (5.8.) gegen 23 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Selbstbedienungsladen in der Peter-Grünberg-Straße verschafft zu haben. Im Verkaufsraum angekommen soll er mehrere Lebensmittelprodukte aus den Regalen genommen und in mitgeführte Taschen gepackt haben. Dies konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, welcher die Polizei alarmierte. Die zügig hinzugezogene Streife erwischte den 38-Jährigen noch bei der Tatausführung und nahm ihn vorläufig fest. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort stellten die Beamten fest, dass das mitgeführte Fahrrad des Tatverdächtigen zur Fahndung ausgeschrieben war und zuvor gestohlen worden ist. Ob das Fahrrad tatsächlich durch den 38-Jährigen zuvor gestohlen wurde bedarf weiterer Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums gebracht und musste dort die Nacht verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl verantworten.

