Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mit Pfefferspray attackiert/18-Jähriger verletzt

Groß-Gerau (ots)

Ein 18 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag (06.08.), gegen 15.20 Uhr, am Bahnhof in der Sudetenstraße von zwei Unbekannten attackiert. Einer von ihnen schoss ihm hierbei aus einer Reizstoffpistole vermutlich mit Pfefferspray ins Gesicht. Der 18-Jährige zog sich hierbei Verletzungen im Gesicht sowie Reizungen der Augen und Nasenschleimhäute zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer junger Mann, der während der Tat neben dem 18-Jährigen stand, blieb dagegen unverletzt. Die beiden Angreifer flüchteten anschließend in einem weißen 1er BMW vom Tatort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Einer der Flüchtigen ist etwa 1,82 Meter groß, hellhäutig und hat einen orangefarbenen Bart und eine Glatze. Er trug braune Jeans, ein schwarzes T-Shirt und führte eine grüne Tasche mit sich. Sein Begleiter ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa gleich groß, hat schwarze Haare und trug eine graue Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Er soll laut Angaben der Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell