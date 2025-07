Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Flex aus Wohnhaus gestohlen.

Lippe (ots)

In der Sporker Straße wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am frühen Samstagmorgen (12.07.2025) gegen 4 Uhr durch einen Einbrecher im Haus geweckt. Der unbekannte Mann verschaffte sich augenscheinlich durch eine nicht verschlossene Tür Zugang zum Haus. Dort durchwühlte er zunächst Räumlichkeiten im Erdgeschoss auf der Suche nach Beute und entwendete eine Flex der Marke "Makita". Im Obergeschoss öffnete er die Tür zu einem Schlafzimmer und weckte dadurch eine schlafende Bewohnerin. Als sie beim Anblick des fremden Mannes schrie, flüchtete er mit seinem Diebesgut aus dem Haus. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, trug ein dunkles T-Shirt und eine knielange Hose, seine Haare waren zu Dreadlocks gebunden. Wer Hinweise zum Einbruch oder dem Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

